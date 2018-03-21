За последние пять лет протяженность автодорог в Тибете выросла на 24 тыс. км 

Лхаса, 21 марта /Синьхуа/ — За последние пять лет протяженность автодорог в Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ выросла на 24 тыс. 306 км, к концу 2017 года их общая протяженность достигла 89 тыс. 504 км. Об этом сообщило районное Управление транспорта.
За минувшее пятилетие в Тибете было построено семь высококлассных автотрасс, связывающих, в частности, административный центр района Лхасу с городом Линьчжи, аэропорт под городом Шигацзе с центром города, аэропорт Гонга с поселком Цзэдан. В настоящее время протяженность автодорог первой категории и выше в Тибете составляет 660 км.
Совершенствование автодорожной инфраструктуры рассматривается в качестве важной задачи по борьбе с бедностью в сельской местности Тибета. За последние пять лет в тибетских деревнях удалось завершить реализацию 1325 автодорожных проектов. К настоящему моменту протяженность автодорог в сельской местности автономного района перешагнула рубеж в 60 тыс. км.
Как сообщается, за минувшие пять лет капиталовложения в основные фонды транспортной отрасли Тибета составили 146,332 млрд юаней /1 долл. США — 6,3 юаня/, их среднегодовой рост достиг 47,3 проц. В этом году подобные инвестиции в Тибете смогут превысить 68 млрд юаней. -0-