За последние пять лет протяженность автодорог в Тибете выросла на 24 тыс. км

Лхаса, 21 марта / Синьхуа / — За последние пять лет протяженность автодорог в Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай / выросла на 24 тыс. 306 км, к концу 2017 года их общая протяженность достигла 89 тыс. 504 км. Об этом сообщило районное Управление транспорта.

За минувшее пятилетие в Тибете было построено семь высококлассных автотрасс, связывающих, в частности, административный центр района Лхасу с городом Линьчжи, аэропорт под городом Шигацзе с центром города, аэропорт Гонга с поселком Цзэдан. В настоящее время протяженность автодорог первой категории и выше в Тибете составляет 660 км.

Совершенствование автодорожной инфраструктуры рассматривается в качестве важной задачи по борьбе с бедностью в сельской местности Тибета. За последние пять лет в тибетских деревнях удалось завершить реализацию 1325 автодорожных проектов. К настоящему моменту протяженность автодорог в сельской местности автономного района перешагнула рубеж в 60 тыс. км.