Ещё
В Щелкове загорелись частный дом и автомойка на 900 квадратных метров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Щелкове загорелись частный дом и автомойка на 900 квадратных метров 

РИА Новости 54 минуты назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Частный дом и автомойка загорелись в среду днем на площади 900 квадратных метров в подмосковном Щелкове, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В 12.42 поступило сообщение о пожаре в частном доме и автомойке по адресу: ул. Московская, дом 43. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 12 единиц техники, всего 43 человека. Обстоятельства пожара выясняются.
РИА Новости: последние новости
В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину В Томской области в ДТП пострадали девять детей и трое взрослых На Филиппинах не менее 19 человек погибли в ДТП с автобусом
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ158
Путин занялся «списком Собчак»62
Россия закрыла границу для грузов с Украины134
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России53
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение