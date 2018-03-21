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Необычно сильный отлив заставил сахалинцев испугаться цунами
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Необычно сильный отлив заставил сахалинцев испугаться цунами 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Сильный морской отлив напугал жителей Невельского и Холмского районов Сахалина. Они предположили, что природное явление является признаком землетрясения и цунами, после чего стали собирать документы и самое необходимое для эвакуации. Видео и фото отлива сахалинцы выкладывали соцсетях, пишет «Интерфакс».
Начальник отдела морских прогнозов Сахгидромета Михаил Кузнецов, комментируя это природное явление, заметил, что отлив действительно выглядит необычно, но причиной этому стало совпадение факторов, не связанных со стихией.
«Скорее всего, там был сизигийный прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца складываются и возникает максимальный отлив и максимальный прилив. Это происходит два раза в месяц. Для Сахалина это обычное явление. Необычно то, что население его заметило», — сказал синоптик, добавив, что тут надо учесть еще два условия.
Первым стало повышение атмосферного давления, во время которого уровень воды всегда понижается, а также весеннее равноденствие. Все это в совокупности дало аномальный уровень понижения воды в период отлива.
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В региональном центре цунами рассказали, что приливно-отливная кривая во время прилива опустилась ниже обычного на 20 см, а это привело к тому, что вода от берега ушла где-то на 30, а где-то на 100 метров дальше обычного.
«Потом все также вернулось на круги своя. Никаких экстремальных проявлений не было — вода медленно отходила, резких спадов как при цунами не происходило. Это не предвестник катастрофы», — добавил собеседник агентства.
Отметим, что некоторые жители районов вместо того, чтобы испугаться цунами, воспользовались ушедшим морем и набрали морских деликатесов.
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