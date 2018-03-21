Необычно сильный отлив заставил сахалинцев испугаться цунами

Сильный морской отлив напугал жителей Невельского и Холмского районов Сахалина. Они предположили, что природное явление является признаком землетрясения и цунами, после чего стали собирать документы и самое необходимое для эвакуации. Видео и фото отлива сахалинцы выкладывали соцсетях, пишет «Интерфакс»

Начальник отдела морских прогнозов Сахгидромета Михаил Кузнецов , комментируя это природное явление, заметил, что отлив действительно выглядит необычно, но причиной этому стало совпадение факторов, не связанных со стихией.

«Скорее всего, там был сизигийный прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца складываются и возникает максимальный отлив и максимальный прилив. Это происходит два раза в месяц. Для Сахалина это обычное явление. Необычно то, что население его заметило», — сказал синоптик, добавив, что тут надо учесть еще два условия.

Первым стало повышение атмосферного давления, во время которого уровень воды всегда понижается, а также весеннее равноденствие. Все это в совокупности дало аномальный уровень понижения воды в период отлива.

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В региональном центре цунами рассказали, что приливно-отливная кривая во время прилива опустилась ниже обычного на 20 см, а это привело к тому, что вода от берега ушла где-то на 30, а где-то на 100 метров дальше обычного.

«Потом все также вернулось на круги своя. Никаких экстремальных проявлений не было — вода медленно отходила, резких спадов как при цунами не происходило. Это не предвестник катастрофы», — добавил собеседник агентства.

Отметим, что некоторые жители районов вместо того, чтобы испугаться цунами, воспользовались ушедшим морем и набрали морских деликатесов.