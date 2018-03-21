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В Томской области при лобовом столкновении автобуса и грузовика пострадали 12 человек
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В Томской области при лобовом столкновении автобуса и грузовика пострадали 12 человек 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В Томской области произошло столкновение автобуса KIA с грузовиком «КамАЗ», в результате которого пострадали 12 человек и погибли двое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.
Отмечается, что инцидент произошел около 16.00 (12.00 мск) на 157-м километре автомобильной дороги "Томск — Колпашево" в районе села Елизарьево.
"Произошло лобовое столкновение рейсового автобуса марки KIA, следовавшего рейсом Тогур — Колпашево — Томск, с грузовым автомобилем марки «КамАЗ». Всего в автобусе находилось 27 человек. В результате ДТП пострадало 14 человек, из них двое погибло, травмировано 12", — говорится в заявлении ведомства.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ранее в Москве на Киевском шоссе грузовик столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали восемь человек.
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