Кожемяко упокоил паникующих из-за отлива жителей Сахалина

Жители Сахалина в соцсетях накануне вечером, 20 марта, сообщили о сильном морском отливе. Судя по видео и фото, которые появились в сети, море ушло на несколько сотен метров от берега. Некоторые пользователи соцсетей высказывали предположения, что за отливом последует цунами или землетрясение и начали собирать вещи и документы, чтобы подготовиться к катастрофе.

В эфире НСН губернатор Сахалина Олег Кожемяко сообщил, что такое природное явление уже не первый раз происходит на Сахалине и никакой паники у жителей вызывать не должно.

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«Никакой паники нет. Просто кто-то поднял шум, да и все. Люди спокойно относятся к подобным вещам. Это уже не первый раз», — сказал глава региона в беседе с НСН.