На Дону объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 21 марта, днем на территории Ростовской области ожидаются гололед и сильный ветер с порывами до 28 км/час. Поэтому в Донском крае объявили штормовое предупреждение.

Для спасателей ввели режим повышенной готовности. На работу вышли даже те специалисты, которые находились в отгуле после смены, а некоторых вызвали из отпусков.

МЧС просят дончан быть предельно внимательными и бдительными на улице. Водителям советуют отложить долгие поездки, соблюдать осторожность на дороге и не превышать скорость.

— В случае нештатных ситуаций звоните по телефонам: 101 и 112, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Чтобы не получить травмы в такую опасную погоду, прочитайте инструкцию 161.ru. Из ее можно узнать о том, как в гололед пройти по Ростову и не попасть в травмпункт.