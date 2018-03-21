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На Дону объявили штормовое предупреждение
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На Дону объявили штормовое предупреждение 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 21 марта, днем на территории Ростовской области ожидаются гололед и сильный ветер с порывами до 28 км/час. Поэтому в Донском крае объявили штормовое предупреждение.
Для спасателей ввели режим повышенной готовности. На работу вышли даже те специалисты, которые находились в отгуле после смены, а некоторых вызвали из отпусков.
В МЧС просят дончан быть предельно внимательными и бдительными на улице. Водителям советуют отложить долгие поездки, соблюдать осторожность на дороге и не превышать скорость.
— В случае нештатных ситуаций звоните по телефонам: 101 и 112, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Чтобы не получить травмы в такую опасную погоду, прочитайте инструкцию 161.ru. Из ее можно узнать о том, как в гололед пройти по Ростову и не попасть в травмпункт.
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