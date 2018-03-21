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В Ростовской области фура протаранила отбойник и перегородила дорогу
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В Ростовской области фура протаранила отбойник и перегородила дорогу 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
На Дону произошло ДТП с участием большегруза. Авария случилась сегодня, 21 марта, утром на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе.
По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением. Из-за этого его машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в отбойник.
После ДТП на этом участке дороги образовалась большая пробка. Она растянулась от хутора Калиновки до города Каменск-Шахтинского. Машины здесь двигаются со скоростью не более 5 км/час.
— В дежурную часть информация об этом ДТП не поступала. Знаем, что на трассе сломалась фура, водитель сейчас ее чинит. Из-за этого образовался дорожный затор, — сообщили 161.ru в отделе УГИБДД по Ростовской области.
В связи с плохой погодой — дождь со снегом, сильный ветер, гололедица — на участках автодорог Морозовск — Цимлянск с 1-го по 62-й километр и Кашары — Морозовск с 48-го по 114-й километр введено ограничение движения для пассажирского транспорта.
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