В Ростовской области фура протаранила отбойник и перегородила дорогу

На Дону произошло ДТП с участием большегруза. Авария случилась сегодня, 21 марта, утром на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе.

По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением. Из-за этого его машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в отбойник.

После ДТП на этом участке дороги образовалась большая пробка. Она растянулась от хутора Калиновки до города Каменск-Шахтинского . Машины здесь двигаются со скоростью не более 5 км/час.

— В дежурную часть информация об этом ДТП не поступала. Знаем, что на трассе сломалась фура, водитель сейчас ее чинит. Из-за этого образовался дорожный затор, — сообщили 161.ru в отделе УГИБДД по Ростовской области