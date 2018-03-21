Почти 40 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины отмены 18 вылетов из московского аэропорта «Домодедово» остаются неизвестными. Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписания», по состоянию на 11.10 (мск) 21 марта в столичных аэропортах задерживают 37 рейсов: 5 вылетов из аэропорта «Внуково» , 7 рейсов из «Домодедово» и еще 7 — из «Шереметьево» . Кроме того, 18 вылетов из аэропорта «Домодедово» были полностью отменены. При этом данные о рейсах в столичном аэропорту «Жуковский» не приводятся. Причины задержки и отмены вылетов также остаются неизвестными.