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Почти 40 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах
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Почти 40 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Причины отмены 18 вылетов из московского аэропорта «Домодедово» остаются неизвестными.
Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписания», по состоянию на 11.10 (мск) 21 марта в столичных аэропортах задерживают 37 рейсов: 5 вылетов из аэропорта «Внуково», 7 рейсов из «Домодедово» и еще 7 — из «Шереметьево». Кроме того, 18 вылетов из аэропорта «Домодедово» были полностью отменены.
При этом данные о рейсах в столичном аэропорту «Жуковский» не приводятся.
Причины задержки и отмены вылетов также остаются неизвестными.
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