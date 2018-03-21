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В Большой Глушице ночью тушили крупный пожар в торговом павильоне
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

В Большой Глушице ночью тушили крупный пожар в торговом павильоне 

Волга Ньюс 3 часа назад
Площадь пожара составила 50 кв. метров. В его тушении участвовали три человека, которые полностью ликвидировали возгорание в 3:30.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
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