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МЧС: обстановка на донских дорогах остается напряженной
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МЧС: обстановка на донских дорогах остается напряженной 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
В связи с плохой погодой — дождь со снегом, сильный ветер, гололедица — на участках автодорог Морозовск — Цимлянск с 1-го по 62-й километр и Кашары — Морозовск с 48-го по 114-й километр введено ограничение движения для пассажирского транспорта.
На трассе М-4 ограничение действует на отрезке с 777-го по 1026-й километр. За обстановкой на дороге следят пять групп МЧС и 14 экипажей ГИБДД, задействованы интернет-ресурсы, камеры видеонаблюдения и беспилотники.
— Чтобы вовремя оказать помощь автомобилистам, на проблемных участках дежурят четыре специализированных тягача, работают пункты мобильного обогрева, — сообщает главное управление МЧС России по Ростовской области.
Согласно прогнозам ростовского Гидрометцентра, 21 марта в донском регионе ожидается гололед с сильным ветром.
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