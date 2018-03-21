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Нагонная волна затопила пляж в Приморско-Ахтарске
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Нагонная волна затопила пляж в Приморско-Ахтарске 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Нагонная волна, вызванная сильными порывами ветра, накрыла всю прибрежную зону одного из городских пляжей.
Порывы ветра на данный момент составляют 25 метров в секунду, наблюдается сильный шторм.
«Все экстренные службы приморского района приведены в полную готовность», — отметили в отделе ГО и ЧС администрации Приморско-Ахтарского района.
Напомним, что в 1969 году нагонная волна затопила несколько городов: Приморско-Ахтарск, Темрюк, Славянск-на-Кубани. Полностью были уничтожены несколько рыбацких поселков и Темрюкский морской порт.
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