Нагонная волна затопила пляж в Приморско-Ахтарске 

Нагонная волна, вызванная сильными порывами ветра, накрыла всю прибрежную зону одного из городских пляжей.
Порывы ветра на данный момент составляют 25 метров в секунду, наблюдается сильный шторм.
«Все экстренные службы приморского района приведены в полную готовность», — отметили в отделе ГО и ЧС администрации Приморско-Ахтарского района.
Напомним, что в 1969 году нагонная волна затопила несколько городов: Приморско-Ахтарск, Темрюк, Славянск-на-Кубани. Полностью были уничтожены несколько рыбацких поселков и Темрюкский морской порт.