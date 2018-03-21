Нагонная волна затопила пляж в Приморско-Ахтарске

Нагонная волна, вызванная сильными порывами ветра, накрыла всю прибрежную зону одного из городских пляжей.

Порывы ветра на данный момент составляют 25 метров в секунду, наблюдается сильный шторм.

«Все экстренные службы приморского района приведены в полную готовность», — отметили в отделе ГО и ЧС администрации Приморско-Ахтарского района.