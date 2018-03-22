Ещё
В Шенталинском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шенталинском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина 

АиФ-Самара 16 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, в 21:59, в селе Багана Шенталинскго района, с. Багана, произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На улице Школьной горел частный дом площадью 100 квадратных метров.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве пяти человек личного состава и две единицы техники.
Пожар был локализован в 22:26, и полностью потушен в 23:00.
Как пишет volga.news, ссылаясь на оперативные службы, при пожаре погиб мужчина в возрасте 76 лет.
Причины возникновения возгорания и гибели человека, а также ущерб от пожара устанавливаются.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре 89 пожарных три часа тушили здание автосервиса на ул. Авроры На перегоне «Курумоч-Мастрюково» автомобиль столкнулся с электропоездом Под Тольятти ВАЗ-2112 врезался в Volvo, один человек погиб, три пострадали
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1152
Украина назло России уничтожила свою промышленность180
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение