В Шенталинском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина 

Во вторник, 20 марта, в 21:59, в селе Багана Шенталинскго района, с. Багана, произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На улице Школьной горел частный дом площадью 100 квадратных метров.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве пяти человек личного состава и две единицы техники.
Пожар был локализован в 22:26, и полностью потушен в 23:00.
Как пишет volga.news, ссылаясь на оперативные службы, при пожаре погиб мужчина в возрасте 76 лет.
Причины возникновения возгорания и гибели человека, а также ущерб от пожара устанавливаются.