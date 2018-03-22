В Шенталинском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина

На улице Школьной горел частный дом площадью 100 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве пяти человек личного состава и две единицы техники.

Пожар был локализован в 22:26, и полностью потушен в 23:00.

Как пишет volga.news, ссылаясь на оперативные службы, при пожаре погиб мужчина в возрасте 76 лет.

Причины возникновения возгорания и гибели человека, а также ущерб от пожара устанавливаются.