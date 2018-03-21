«От огня обрушились перекрытия и крыша»: в Прикамье при пожаре погибли четыре человека

В деревне Зотина Ильинского района загорелся двухквартирный дом. В результате пожара в одной из квартир погибли четыре человека. Следственный комитет начал проверку. Причины пожара еще выясняются.

Спасателям сообщили о пожаре в доме вечером 20 марта.

— Пожар начался в одной из квартир дома. От огня обрушилась крыша и перекрытия, — сообщили 59.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю . — Площадь пожара была 36 квадратных метров. В другой квартире люди не пострадали. Пожар тушили 28 человек личного состава и два добровольца. Было сильное пламя.

Дом сгорел полностью. На место выехали представители СУСКР. Сейчас они разбираются в причинах.

Ранее в Чусовом 27 февраля загорелось общежитие, в огне погибли шесть человек, из них трое детей. Пострадали еще 11 жильцов общежития. Суд арестовал на два месяца 18-летнюю хозяйку комнаты общежития, в которой начался пожар. По предварительным данным, девушка сушила вещи на плитке. Мы вели онлайн-трансляцию ЧП.