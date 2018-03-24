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Пассажиры 28 рейсов не могут покинуть аэропорты столицы 24 марта
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Пассажиры 28 рейсов не могут покинуть аэропорты столицы 24 марта 

Вечерняя Москва 24 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту Внуково отложены вылеты трех самолетов.
Более 25 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах в субботу, 24 марта.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 18 часов, в аэропорту Внуково отложены вылеты трех самолетов. В свою очередь, в воздушной гавани Домодедово задержаны 13 рейсов, а также семь отменены.
Тем временем, в аэропорту Шереметьево на время отложены вылеты пяти самолетов.
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