Источник сообщил о погибшем при взрыве газа в жилом доме в Мурманске

РИА Новости: последние новости

На Филиппинах не менее 19 человек погибли в ДТП с автобусом

В Мурманске обрушились три этажа дома после хлопка газа, сообщил источник

Спасатели будут всю ночь расчищать завалы после взрыва в доме в Мурманске