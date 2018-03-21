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В пятиэтажке Ростова произошел пожар: есть погибший
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В пятиэтажке Ростова произошел пожар: есть погибший 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В донской столице сгорела квартира пятиэтажного жилого дома. Пожар произошел вчера, 20 марта, вечером в Первомайском районе Ростова на улице Российской.
— Сообщение в спасательное ведомство поступило в 19:21. На место выехали двадцать пожарных и пять спецмашин. Огонь удалось локализовать в 19:41, а потушить в 19:44, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В сгоревшей квартире спасатели обнаружили труп мужчины. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего произошел пожар.
Вчера произошел другой пожар в Миллеровском районе. Он унес жизнь 30-летней женщины и ее маленькой дочери.
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