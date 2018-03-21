В пятиэтажке Ростова произошел пожар: есть погибший

В донской столице сгорела квартира пятиэтажного жилого дома. Пожар произошел вчера, 20 марта, вечером в Первомайском районе Ростова на улице Российской.

— Сообщение в спасательное ведомство поступило в 19:21. На место выехали двадцать пожарных и пять спецмашин. Огонь удалось локализовать в 19:41, а потушить в 19:44, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

В сгоревшей квартире спасатели обнаружили труп мужчины. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего произошел пожар.

Вчера произошел другой пожар в Миллеровском районе. Он унес жизнь 30-летней женщины и ее маленькой дочери.