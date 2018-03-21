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На Сахалине море отошло от берегов на десятки метров
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На Сахалине море отошло от берегов на десятки метров 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сильный морской отлив вечером 20 марта напугал жителей Сахалина. В соцсетях они высказывали предположения, что это может быть предвестник цунами или сильного землетрясения. Люди выкладывали видео необычного природного явления и писали, что море ушло на несколько сотен метров от берега. «Известия» отмечают, что некоторые жители стали собирать документы и необходимые вещи на случай ЧС. А самые смелые отправились на побережье в поисках морских деликатесов.
В управлении Сахалингидрометслужбы пояснили, что такой отлив не является предвестником катастрофических событий. Максимальный отлив и максимальный прилив происходит на Сахалине два раза в месяц. Явление связано, по словам специалистов, с приливообразующими силами Луны и Солнца. Метеорологи пояснили, что отлив пришелся еще и на весеннее равноденствие, что тоже сыграло свою роль. Сейчас море постепенно возвращается в свое обычное состояние.
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