Пожар в ТЦ под Иркутском тушили всю ночь

Пожар произошел в крупном торговом центре Иркутской области в ночь со вторника на среду, 21 марта. Для того чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось несколько часов, сообщили в пресс‐службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании складского помещения, вплотную пристроенного к ТЦ «Центр» в Ангарске , поступило около семи часов вечера по местному времени от очевидцев.

Позже пламя перекинулось на основное здание торгового центра. К моменту прибытия на место пожарных площадь пожара уже составляла 60 квадратных метров. Горела кровля строения.

Тушение огня осложнилось сильным ветром. Кроме того, в системе водоснабжения упало давление, и пожарным пришлось подвозить воду к месту ЧП.

Огонь быстро распространился

из-за захламления прилегающей территории мусором. Как отметили в МЧС , это является грубейшим нарушением требований пожарной безопасности.

В самом здании ТЦ раньше располагалась швейная фабрика. Пожар повредил кровлю торгового центра и одной из пристроек, сгорели помещения на верхнем этаже. Общая площадь возгорания равняется свыше 700 квадратных метров.

Тушили огонь около шести часов.

По предварительной версии, его причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

Персонал и посетителей ТЦ вовремя эвакуированы. Пострадавших в пожаре нет.

В курпном пожаре в ТИНАО пострадал один человек. Частный дом в районе Новомосковского административного округа загорелся поздно вечером 20 марта. Пламя на площади в 60 квадратных метров ликвидировали через час.