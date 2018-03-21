Ещё
Пожар в ТЦ под Иркутском тушили всю ночь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в ТЦ под Иркутском тушили всю ночь 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пожар произошел в крупном торговом центре Иркутской области в ночь со вторника на среду, 21 марта. Для того чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось несколько часов, сообщили в пресс‐службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании складского помещения, вплотную пристроенного к ТЦ «Центр» в Ангарске, поступило около семи часов вечера по местному времени от очевидцев.
Позже пламя перекинулось на основное здание торгового центра. К моменту прибытия на место пожарных площадь пожара уже составляла 60 квадратных метров. Горела кровля строения.
Тушение огня осложнилось сильным ветром. Кроме того, в системе водоснабжения упало давление, и пожарным пришлось подвозить воду к месту ЧП.
Огонь быстро распространился
из-за  захламления прилегающей территории мусором. Как отметили в МЧС, это является грубейшим нарушением требований пожарной безопасности.
В самом здании ТЦ раньше располагалась швейная фабрика. Пожар повредил кровлю торгового центра и одной из пристроек, сгорели помещения на верхнем этаже. Общая площадь возгорания равняется свыше 700 квадратных метров.
Тушили огонь около шести часов.
По предварительной версии, его причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
Персонал и посетителей ТЦ вовремя эвакуированы. Пострадавших в пожаре нет.
В курпном пожаре в ТИНАО пострадал один человек. Частный дом в районе Новомосковского административного округа загорелся поздно вечером 20 марта. Пламя на площади в 60 квадратных метров ликвидировали через час.
360tv.ru: последние новости
«Малолетний гангстер»: знакомый рассказал о пострадавшем, в чьей квартире произошел взрыв газа МЧС предупредило об ухудшении погоды в столичном регионе Один человек пострадал при крупном пожаре в ТиНАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию233
Как Путин поступит с Собчак после выборов535
Назван главный итог звонка Трампа Путину229
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье39
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение