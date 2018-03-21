Один человек пострадал при крупном пожаре в ТиНАО

Главное управления МЧС России по Москве сообщило о ликвидации пожара в деревне Бабенки в районе поселения Вороновское. По предварительной информации, один человек пострадал.

Сообщается, что 20 марта 2018 в 23:29 в оперативную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании частного дома в районе Новомосковского административного округа.

Пожарным расчетам удалось оперативно прибыть на место и менее чем за час ликвидировать огонь на площади около 60 кв. метров. Тем не менее, одному человек потребовалась срочная медицинская помощь. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее в Главном управлении МЧС России по городу Москве сообщили о пожаре, который полностью уничтожил частный дом в ТиНАО. После ликвидации огня, под обугленными завалами спасатели обнаружили тела двух человек.