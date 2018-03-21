Ещё
ТК «Центр» в городе Ангарске за ночь выгорел полностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТК «Центр» в городе Ангарске за ночь выгорел полностью 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
По информации очевидцев, торговый комплекс «Центр», расположенный по улице Горького в городе Ангарске, за ночь выгорел полностью. По информации пресс-службы МЧС пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на тушение пожара в складском помещении, в г. Ангарске в 18:55. Фото и видео сообщения от очевидцев начали поступать в 18:30. Удалось эвакуировать порядка 100 человек. На месте работали 36 человек личного состава и 12 единиц техники (по состоянию на 19 часов 20 марта), позже к комплексу стянули дополнительные силы. Охрану поравопорядка обеспечивали 20 сотрудников ОВД.
По предварительным данным пожар произошел из-за возгорания мусора, расположенного у пристроя здания. Ситуацию при тушении усугубил ветер и упавшее давление в системе пожаротушения. Информация уточняется.
Хот: последние новости
В Ангарске горит торговый комплекс «Центр» Землетрясение произошло в Иркутской области В Иркутской области начата процедура конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов60
Россияне приготовились затянуть пояса537
Отец Литвиненко назвал убийцу сына162
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина178
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение