ТК «Центр» в городе Ангарске за ночь выгорел полностью

По информации очевидцев, торговый комплекс «Центр», расположенный по улице Горького в городе Ангарске , за ночь выгорел полностью. По информации пресс-службы МЧС пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на тушение пожара в складском помещении, в г. Ангарске в 18:55. Фото и видео сообщения от очевидцев начали поступать в 18:30. Удалось эвакуировать порядка 100 человек. На месте работали 36 человек личного состава и 12 единиц техники (по состоянию на 19 часов 20 марта), позже к комплексу стянули дополнительные силы. Охрану поравопорядка обеспечивали 20 сотрудников ОВД

По предварительным данным пожар произошел из-за возгорания мусора, расположенного у пристроя здания. Ситуацию при тушении усугубил ветер и упавшее давление в системе пожаротушения. Информация уточняется.