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Под Бузулуком в огне пожара погиб семилетний малыш
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Под Бузулуком в огне пожара погиб семилетний малыш 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бузулукском районе в селе Никифоровка сгорел частный дом, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
Возгорание началось накануне утром. На месте тушения огня работали 11 человек и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила более 40 кв.метров. В огне пожара погиб семилетний ребенок. По предварительным данным, ребенок находился дома один и очень быстро погиб от отравления угарным газом.
Сейчас дознаватели и специалисты ГУ МЧС по Оренбургской области выясняют причины возникновения пожара. Одной из версий является неисправность электрооборудования.
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