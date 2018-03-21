Под Бузулуком в огне пожара погиб семилетний малыш

Возгорание началось накануне утром. На месте тушения огня работали 11 человек и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила более 40 кв.метров. В огне пожара погиб семилетний ребенок. По предварительным данным, ребенок находился дома один и очень быстро погиб от отравления угарным газом.

Сейчас дознаватели и специалисты ГУ МЧС по Оренбургской области выясняют причины возникновения пожара. Одной из версий является неисправность электрооборудования.