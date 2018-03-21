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Человек пострадал при пожаре в частном доме в новой Москве
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Человек пострадал при пожаре в частном доме в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне Бабенки на территории новой Москвы произошел пожар в частном доме, при этом пострадал один человек, сообщается на сайте главка МЧС России по столице.
По данным на сайте, 20 марта в 23:29 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: деревня Бабенки поселения Вороновское.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение частного дома по всей площади. Один человек пострадал», — говорится в сообщении.
В 00:29 среды пожарные локализовали возгорание, а в 00:39 — ликвидировали на площади 60 квадратных метров.
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