Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США в ожидании снежного урагана в Нью-Йорке

Почти 40 см снега ожидаются в Нью-Йорке в среду — на город обрушится уже четвертый за последние три недели ураган из Атлантики, и авиакомпании заблаговременно отменили более 3 тыс. рейсов в аэропортах северо-восточных штатов.

По данным FlightAware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены более двух третей рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди — около половины. Также пострадают Филадельфия, Бостон, Вашингтон и округ Колумбия , передает «Интерфакс»

Многие авиакомпании, включая American, Delta, United и JetBlue, разрешили обмен билетов на отмененные рейсы без штрафа с переносом даты вылета до 25 марта, после этой даты пассажирам придется доплачивать за обмен.

Как сообщалось, «Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий отменяет 21 марта три рейса Москва — Нью-Йорк — Москва.

Температура может опуститься немного ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 40-45 миль в час (18-20 м/с). Возможно подтопление прибрежных районов. Все публичные школы в Нью-Йорке и окрестностях в среду будут закрыты. В штате Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация, в среду действует запрет на перемещение коммерческого транспорта.