Ещё
Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США в ожидании снежного урагана в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США в ожидании снежного урагана в Нью-Йорке 

BFM.RU 2 часа назад
Почти 40 см снега ожидаются в Нью-Йорке в среду — на город обрушится уже четвертый за последние три недели ураган из Атлантики, и авиакомпании заблаговременно отменили более 3 тыс. рейсов в аэропортах северо-восточных штатов.
По данным FlightAware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены более двух третей рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди — около половины. Также пострадают Филадельфия, Бостон, Вашингтон и округ Колумбия, передает «Интерфакс».
Многие авиакомпании, включая American, Delta, United и JetBlue, разрешили обмен билетов на отмененные рейсы без штрафа с переносом даты вылета до 25 марта, после этой даты пассажирам придется доплачивать за обмен.
Как сообщалось, «Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий отменяет 21 марта три рейса Москва — Нью-Йорк — Москва.
Температура может опуститься немного ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 40-45 миль в час (18-20 м/с). Возможно подтопление прибрежных районов. Все публичные школы в Нью-Йорке и окрестностях в среду будут закрыты. В штате Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация, в среду действует запрет на перемещение коммерческого транспорта.
BFM.RU: последние новости
В России приостанавливают полеты всех Ан-148 В столичном регионе снегопад нарушил движение на дорогах На месте взрыва в жилом доме в Мурманске завершен разбор завалов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины124
Пенсии россиян будут считать по-новому111
Путин занялся «списком Собчак»33
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение