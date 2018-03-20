Число жертв при обстреле Дамаска возросло до 35 человек

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Проверку по газу в доме в Мурманске, где произошел взрыв, проводили осенью

Спасатели разбирают завалы в доме в Мурманске, пострадавшего от взрыва газа

Спасатели будут всю ночь расчищать завалы после взрыва в доме в Мурманске