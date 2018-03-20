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Число жертв при обстреле Дамаска возросло до 35 человек
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Число жертв при обстреле Дамаска возросло до 35 человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ РАКЕТНОГО ОБСТРЕЛА В ДАМАСКЕ ВОЗРОСЛО ДО 35 ЧЕЛОВЕК — ДИРЕКТОР БОЛЬНИЦЫ
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