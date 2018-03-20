Из-за льда в волгоградском аэропорту самолет из Москвы ушел в Астрахань 

Московский рейс компании S7 Airlines из-за ледяного дождя в Волгограде был вынужден запросить посадку в аэропорту Астрахани. Непогода не впускает в воздушные ворота города-героя три самолета. Задерживаются прилёты четырех рейсов. Еще один отменен.
Два самолета из Москвы и один из Астрахани задерживаются по дороге в Волгоград из-за обрушившегося на город ледяного дождя. По сведениям пассажиров компании S7 Airlines, их самолет ушел на посадку в Астрахань из-за покрывшейся льдом взлётно-посадочной полосы в Волгограде.
— Наш самолет в Волгограде не сел, — сообщил V1.ru волгоградец Петр Романов. — Взлетно-посадочная полоса обледенелая. Ждем вылета в Астрахани.
Отменен прилет самолета из московского Внуково авиакомпании «Победа». Рейс ДР 181 ждали в Волгограде полтора часа назад. Предварительно, задерживается ночной рейс из Москвы в Волгоград «Аэролота».