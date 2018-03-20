На саратовском острове нашли труп

Страшная находка была обнаружена днем 20 марта в Вольском районе.

Очевидец, которым оказался местный рыбак, сообщил спасателям, что на острове Пустынный лежит тело умершего человека. Мужчина случайно увидел погибшего и позвонил на пульт поисково-спасательной службы Балаково.

Когда спасатели прибыли на остров, то нашли там погибшего. Скончавшийся мужчина вмерз в лед, и его пришлось с трудом извлекать из ледяного плена.