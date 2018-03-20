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На саратовском острове нашли труп
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На саратовском острове нашли труп 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Страшная находка была обнаружена днем 20 марта в Вольском районе.
Очевидец, которым оказался местный рыбак, сообщил спасателям, что на острове Пустынный лежит тело умершего человека. Мужчина случайно увидел погибшего и позвонил на пульт поисково-спасательной службы Балаково.
Когда спасатели прибыли на остров, то нашли там погибшего. Скончавшийся мужчина вмерз в лед, и его пришлось с трудом извлекать из ледяного плена.
Случай заинтересовал правоохранительные органы, которые намерены выяснить, каким образом произошла гибель человека. Проводится проверка.
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