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В Петербурге энергетики работают в усиленном режиме из-за снегопада
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В Петербурге энергетики работают в усиленном режиме из-за снегопада 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге энергетики приготовились к надвигающейся непогоде, передает телеканал Piter.TV.
По прогнозам синоптиков в ближайшее время на город обрушится сильный снегопад. Он будет сопровождаться сильнейшим ветром. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду. В связи с этим, «Ленэнерго» работает в режиме повышенной готовности.
С 14:00 на дежурство заступила 171 бригада из 614 человек, оснащенная 185 единицами специальной техники. Специалисты просят сообщать о прекращении подачи электричества по телефону горячей линии: 8-800-700-14-71.
К слову, зимний шторм, метель и сильный ветер ожидается также и на территории Ленинградской области. Специалисты просят жителей города и области проявлять осторожность. По возможности, оставаться дома.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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 Ещё 19 источников 
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