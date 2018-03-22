В Петербурге энергетики работают в усиленном режиме из-за снегопада 

В Санкт-Петербурге энергетики приготовились к надвигающейся непогоде, передает телеканал Piter.TV.
По прогнозам синоптиков в ближайшее время на город обрушится сильный снегопад. Он будет сопровождаться сильнейшим ветром. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду. В связи с этим, «Ленэнерго» работает в режиме повышенной готовности.
С 14:00 на дежурство заступила 171 бригада из 614 человек, оснащенная 185 единицами специальной техники. Специалисты просят сообщать о прекращении подачи электричества по телефону горячей линии: 8-800-700-14-71.
К слову, зимний шторм, метель и сильный ветер ожидается также и на территории Ленинградской области. Специалисты просят жителей города и области проявлять осторожность. По возможности, оставаться дома.