В Петербурге энергетики работают в усиленном режиме из-за снегопада

Санкт-Петербурге энергетики приготовились к надвигающейся непогоде, передает телеканал Piter.TV.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время на город обрушится сильный снегопад. Он будет сопровождаться сильнейшим ветром. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду. В связи с этим, «Ленэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

С 14:00 на дежурство заступила 171 бригада из 614 человек, оснащенная 185 единицами специальной техники. Специалисты просят сообщать о прекращении подачи электричества по телефону горячей линии: 8-800-700-14-71.