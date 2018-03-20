Начались внеплановые проверки авиакомпаний, эксплуатирующих Ан-148 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проведение внеплановых проверок на предмет соблюдения установленных норм летной годности воздушных судов в авиакомпаниях, эксплуатирующих самолеты Ан-148, сообщили в пресс-службе ведомства.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Домодедово-Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля 2018 года близ населенного пункта Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли, напоминает Агентство «Москва».