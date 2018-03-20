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«Чур, я в домике!»: в американской школе появились первые пуленепробиваемые укрытия
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«Чур, я в домике!»: в американской школе появились первые пуленепробиваемые укрытия 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
В классах одной из государственных американских школ появились первые в мире пуленепробиваемые укрытия для учеников. В них дети могут спрятаться в случае нападения стрелка или таких «неприятностей», как землетрясение или ураган.
Источник: Scary Mommy
Компания Shelter In Place начала установку в школах Оклахомы укрытий для школьников. Сделанные из толстой листовой стали убежища способны противостоять как землетрясениям, ураганам и торнадо, так и вооруженным нападениям. Уже установлены семь таких конструкций, которые расставили в классах младшей и средней школы, а вскоре планируется оснастить ими и помещения для старшеклассников.
Надежное пуленепробиваемое и противоштормовое укрытие в обычных условиях может использоваться как уголок для чтения. Но в случае чрезвычайного происшествия в нем могут поместиться до 32 учащихся и 2 учителей…
…всего за 32 секунды.
Так проходила учебная тревога для младшеклассников частной школы. Важно научить детей во время нештатной ситуации действовать слаженно и избегать паники.
Представители компании Shelter In Place провели полевое тестирование своего продукта: два человека из руководства сидели внутри укрытия, а его расстреливали из винтовок.
Укрытие оснащено фильтрами воздуха и мониторами, с помощью которых можно следить за происходящим снаружи. По словам производителей, оно противостоит землетрясениям (до 9 баллов), ураганам и торнадо (до F5 по шкале Фудзиты) и даже выдерживает взрывы. Стоимость подобного изделия начинается от 30 тысяч долларов.
Компания Shelter In Place напоминает, что, когда речь заходит о спасении жизни в чрезвычайных ситуациях, порой счет идет на секунды.
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