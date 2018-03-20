Два человека спасены при тушении пожара в квартире на юго-западе Москвы

Двух человек спасли пожарные при тушении возгорания на площади 3 кв. м в квартире жилого дома в столичном районе Ясенево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«В 20:01 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Вильнюсская, д. 7, корп. 2. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар происходит на площади 3 кв. м в квартире на третьем этаже. В ходе проведения разведки и тушения квартиры были спасены два человека», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.