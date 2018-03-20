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Два человека находятся под завалами дома в Мурманске, где взорвался газ
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Два человека находятся под завалами дома в Мурманске, где взорвался газ 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Михаил Калоша/murmansk_dtp/vk.com
МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. Два человека могут оставаться под завалами обрушившегося жилого дома в Мурманске, четверо остаются заблокированными в квартирах, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев.
"Предварительно, четыре человека пострадали, из них один погиб. Сейчас под завалами, предварительно, находятся два человека. Два человека спасены, и четыре находятся в заблокированных квартирах, которых мы будем эвакуировать с помощью автолестницы", — сказал он.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, из двоих находящихся под завалами один — ребенок. По уточненным данным, в квартирах на третьем и четвертом этажах остаются заблокированными четыре человека, связь с ними установлена.
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