Два человека находятся под завалами дома в Мурманске, где взорвался газ

"Предварительно, четыре человека пострадали, из них один погиб. Сейчас под завалами, предварительно, находятся два человека. Два человека спасены, и четыре находятся в заблокированных квартирах, которых мы будем эвакуировать с помощью автолестницы", — сказал он.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, из двоих находящихся под завалами один — ребенок. По уточненным данным, в квартирах на третьем и четвертом этажах остаются заблокированными четыре человека, связь с ними установлена.