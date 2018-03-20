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Источник сообщил о погибшем при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
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Источник сообщил о погибшем при взрыве газа в жилом доме в Мурманске 

РИА Новости 6 часов назад
РИА НОВОСТИ. ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ПЯТЕРО ПОСТРАДАЛИ ПРИ ВЗРЫВЕ БЫТОВОГО ГАЗА В ЖИЛОМ ДОМЕ В МУРМАНСКЕ — ИСТОЧНИК
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