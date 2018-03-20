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В Великобритании разбился самолет пилотажной группы Red Arrows
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В Великобритании разбился самолет пилотажной группы Red Arrows 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Лондон, 20 марта /Синьхуа/ — Самолет британской пилотажной группы Red Arrows /Красные стрелы/ потерпел крушение, пилот катапультировался. Об этом сообщили сегодня СМИ.
Представитель службы скорой помощи Уэлша заявил: «Нас вызвали около 13:30 и сообщили о крушении самолета на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Вэлли на острове Холихед».
Министерство обороны написало в Твиттере: «Мы осведомлены об инциденте на базе Вэлли с участием самолета Hawk. Мы ведем расследование этого инцидента».
Red Arrows сейчас на базе ведут подготовку к предстоящему сезону показательных полетов. —0—
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