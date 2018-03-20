В Демьянке после выброса химических веществ на предприятии погиб рабочий

Вблизи Демьянки в Уватском районе на компрессорной станции филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут» произошел выброс химических веществ. Есть погибшие и пострадавшие. Сообщается, что авария произошла во время плановых работ на предприятии «Демьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов (КС-7)». Произошел выброс окисью углерода. — В 9:30 во время обварки трубы произошел выброс веществ. Пострадало пять человек, четыре госпитализированы с отравлением. На 20 часов состояние больных удовлетворительное, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. По информации МЧС, во время работ была нарушена техника безопасности. Очевидцы сообщают, что все пострадавшие — жители Башкорстана.

Обстоятельства произошедшего выясняются.