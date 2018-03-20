В Ростовской области при пожаре погибла женщина и ее грудной ребенок

"В 12:49 (мск) поступило сообщение о том, что в Миллеровском районе, поселок Новоталовка произошел пожар в частном жилом доме. Площадь пожара составила 36 кв. м (по всей площади). В 13:48 — полная ликвидация. При разборке завалов на месте пожара были обнаружены двое погибших — женщина 1987 года рождения и девочка 2016 года рождения (мать и дочь)", — говорится в сообщении.

Также, по данным МЧС, пострадал еще один ребенок 2012 года рождения, которого с ожогами доставили в районную больницу. Причины произошедшего устанавливаются.