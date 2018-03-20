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В Уэльсе разбился самолет британских ВВС
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В Уэльсе разбился самолет британских ВВС 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows рухнул в Уэльсе. Об этом заявили представители британского Министерства обороны.
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