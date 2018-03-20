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В МЧС рассказали о людях под завалами дома в Мурманске
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В МЧС рассказали о людях под завалами дома в Мурманске 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Под завалами дома в Мурманске, который частично обрушился после взрыва газа, находятся два человека, сообщили в ГУ МЧС, передает РИА «Новости».
"Предварительно, четыре человека пострадали, из них один погиб. Сейчас под завалами, предварительно, находятся два человека. Два человека спасены, и четыре находятся в заблокированных квартирах, которых мы будем эвакуировать с помощью автолестницы", — заявил начальник Г УМЧС по Мурманской области Владимир Гусев.
Ранее сообщалось об одном человеке под завалами обрушившегося дома в Мурманске.
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