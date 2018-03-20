В МЧС рассказали о людях под завалами дома в Мурманске

Под завалами дома в Мурманске , который частично обрушился после взрыва газа, находятся два человека, сообщили в ГУ МЧС, передает РИА «Новости» Владимир Гусев. "Предварительно, четыре человека пострадали, из них один погиб. Сейчас под завалами, предварительно, находятся два человека. Два человека спасены, и четыре находятся в заблокированных квартирах, которых мы будем эвакуировать с помощью автолестницы", — заявил начальник Г УМЧС по Мурманской области Ранее сообщалось об одном человеке под завалами обрушившегося дома в Мурманске.