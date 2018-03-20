«Саратовские авиалинии» предоставят ярославцам замену самолётов Ан-148

Ярославский аэропорт Туношна не будет разрывать контракт с «Саратовскими авиалиниями» после крушения самолёта этой авиакомпании. Об этом сегодня заявили в самой Туношне.

На данный момент Ространснадзор приостановил полёты самолётов Ан-148. Именно этот тип воздушного судна потерпел крушение 11 февраля в Московской области . И именно на таких самолётах запланированы рейсы в Анапу . В Туношне пояснили, что если до июня 2018 года эксплуатацию самолётов Ан-148 не возобновят, авиакомпания предоставит другие типы воздушных судов.

Симферополь, — По всем остальным маршрутам в Сочи Турцию — рейсы запланированы на других типах воздушных судов «Эмбраер-190» и Як-42. Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» не аннулирован. Авиакомпания продолжает свою деятельность. Авиарейсы, запланированные из Ярославля , будут выполняться в соответствии с расписанием, — пояснили в Туношне.