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Под Пермью произошла утечка на нефтепроводе
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Под Пермью произошла утечка на нефтепроводе 

АиФ Пермь 47 минут назад
Фото: АиФ Пермь
20 марта вечером в Пермском районе произошла утечка на нефтепроводе.
«Сообщение об обнаружении утечки нефтесодержащей жидкости из внутрипромыслового трубопровода в Пермском районе поступило на пульт дежурного 20 марта в 17.54, — сообщается в разделе «оперативные сводки» на сайте ГУ МЧС России по пермскому краю. — Предварительная причина ЧП — несанкционированная врезка.
Это происшествие не нанесло угрозы водным объектам и населенными пунктам. На ликвидацию аварии выехали силы и средства в количестве 27 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.
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