Под Пермью произошла утечка на нефтепроводе

20 марта вечером в Пермском районе произошла утечка на нефтепроводе.

«Сообщение об обнаружении утечки нефтесодержащей жидкости из внутрипромыслового трубопровода в Пермском районе поступило на пульт дежурного 20 марта в 17.54, — сообщается в разделе «оперативные сводки» на сайте ГУ МЧС России по пермскому краю. — Предварительная причина ЧП — несанкционированная врезка.