Ещё
К Кольскому полуострову направился самолет-разведчик ВВС США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К Кольскому полуострову направился самолет-разведчик ВВС США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Это Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.
В небе над Северным морем самолет был дозаправлен. Затем он продолжил полет вдоль северного побережья Норвегии.
По данным Минобороны, незадолго до этого около 7 самолетов Швеции, Германии, США и других стран НАТО были замечены у границ России в районе Балтики. Иногда самолеты приближались к российским рубежам на расстояние около 30 километров.
А за период с 9 по 16 марта у воздушных рубежей РФ были зафиксированы 22 иностранных самолета-разведчика. Нарушений границ России допущено не было.
Российская Газета: последние новости
На острове Кижи впервые открылся избирательный участок На юге Мексики торнадо повредил почти полсотни домов В Японии пассажирский паром налетел на маяк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии103
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»45
Трамп все-таки позвонил Путину68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора223
Над Су-57 нависла угроза35
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение