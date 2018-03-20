К Кольскому полуострову направился самолет-разведчик ВВС США 

Это Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.
В небе над Северным морем самолет был дозаправлен. Затем он продолжил полет вдоль северного побережья Норвегии.
По данным Минобороны, незадолго до этого около 7 самолетов Швеции, Германии, США и других стран НАТО были замечены у границ России в районе Балтики. Иногда самолеты приближались к российским рубежам на расстояние около 30 километров.
А за период с 9 по 16 марта у воздушных рубежей РФ были зафиксированы 22 иностранных самолета-разведчика. Нарушений границ России допущено не было.