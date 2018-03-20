Австралиец утверждает, что нашел малайзийский «Боинг» на картах Google Earth

Инженер-механик из Австралии Питер Макмахон (Peter McMahon) заявил, что обнаружил пропавший «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines на картах Google Earth. В 2014 году самолет исчез в небе над Южно-Китайским морем, точное место крушения так и не было найдено.

Австралиец утверждает, что останки самолета находятся в 16 километрах на юг от острова Круглый, что на 22,5 километра севернее Маврикия, — в той части океана, которую раньше не исследовали.

Для работы над делом о пропавшем самолете в Австралию отправили четырех американских следователей, но Макмахон считает, что они скрывают важную информацию. Он полагает, что власти США отказываются искать самолет, потому что он был обстрелян.

«Они убедились, что вся полученная информация скрыта от общественности, даже от нашего правительства, но зачем это делать. Они не хотят, чтобы самолет был найден, потому что на обломках видно множество следов от пуль, и если это выяснится, то появятся новые вопросы».

Первое изображение с карт напоминает очертания корпуса самолета.

А второе — кабину и переднюю часть «Боинга».

Макмахон отправил информацию в Управление транспортной безопасности Австралии, и там не исключают, что это может быть пропавший самолет.

Считается, что самолет, в марте 2014 года летевший рейсом 370 из Куала-Лумпура в Пекин, упал в Индийский океан через шесть часов после взлета. Радиолокационная визуализация показала, что в первый же час пути пилот резко отклонился от курса, а позже самолет окончательно пропал с радаров. На борту было 239 человек, в январе 2015 года всех их официально признали погибшими.

Как могли перемещаться обломки малайзийского «Боинга». В 2015 и 2016 году было найдено несколько фрагментов крыла, закрылка и обшивки.