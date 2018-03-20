Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании на юге Москвы

Возгорание в одноэтажном металлическом строении на юге столицы ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России поступило сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом строении по адресу: Кирпичные Выемки, 2. Прибывшие пожарные подразделения обнаружили густой дым, идущий из здания.

«Принятыми мерами в 16:21 пожар был локализован и в 16:26 ликвидирован на площади 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работало более 10 единиц техники.