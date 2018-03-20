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Пожар на складе на юге Москвы потушен
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Пожар на складе на юге Москвы потушен 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар на складе на территории оптово-продовольственной базы на юге Москвы потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Пожар был оперативно локализован и полностью потушен. Площадь пожара составила 50 кв. метров", — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, горели картонные коробки и продукты питания.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на территории оптово-продовольственной базы на юге Москвы по адресу: улица Кирпичные Выемки, дом 2, загорелся склад.
Сейчас на месте проводится проливка и разборка горевших конструкций.
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