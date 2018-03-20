Пожар на складе в Чертаново Южном ликвидирован

Пожарные потушили возгорание в здании в столичном районе Чертаново Южное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Пожар на складе на ул. Кирпичные Выемки, д. 2 ликвидирован. Горела картонная тара и продукты питания», — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщал о возгорании на складе площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожар площадью около 50 кв. м произошел в одноэтажном металлическом строении. Со слов охраны учреждения, людей внутри не было.