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Пожар на складе в Чертаново Южном ликвидирован
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Пожар на складе в Чертаново Южном ликвидирован 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Пожарные потушили возгорание в здании в столичном районе Чертаново Южное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Пожар на складе на ул. Кирпичные Выемки, д. 2 ликвидирован. Горела картонная тара и продукты питания», — рассказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщал о возгорании на складе площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожар площадью около 50 кв. м произошел в одноэтажном металлическом строении. Со слов охраны учреждения, людей внутри не было.
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в столице 4 марта Росавтодор: Более 27 км дорог построено и реконструировано в границах МТУ и Подмосковье в 2017 г. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 225 кв. м в частном доме в ТиНАО
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