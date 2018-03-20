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Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148
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Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кроме того ведомство до 27 апреля приостановило полеты всех самолетов компании «Саратовские авиалинии». Решение о дальнейших действиях ведомство примет после того, как пилоты компании пройдут тестирование и проверку, сообщает РИА «Новости».
«ФедералПресс» напоминает, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение. На его борту находился 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Скорее всего, самолет упал из-за неверных данных о скорости полета на дисплеях. В результате пилоты думали, что самолет двигался быстрее, чем на самом деле.
Фото: Maksim Sidorov, Wikimedia Commons
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