Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148

Кроме того ведомство до 27 апреля приостановило полеты всех самолетов компании «Саратовские авиалинии». Решение о дальнейших действиях ведомство примет после того, как пилоты компании пройдут тестирование и проверку, сообщает РИА «Новости»

«ФедералПресс» напоминает, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы Орск , потерпел крушение. На его борту находился 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Скорее всего, самолет упал из-за неверных данных о скорости полета на дисплеях. В результате пилоты думали, что самолет двигался быстрее, чем на самом деле.

Фото: Maksim Sidorov, Wikimedia Commons