40 дней после трагедии: в Орске в храмах вспоминают жертв крушения АН-148

22 марта в храмах Орска проходят поминальные богослужения по погибшим в крушении самолета АН-148, сообщает пресс-служба Орской епархии.

Прошло ровно 40 дней со дня авиакатастрофы. В четверг в кафедральном соборе Святого великомученика Георгия Победоносца епископ Орский и Гайский Ириней служил панихиду об упокоении душ погибших. После прошли поминальные обеды и возложение цветов к мемориалу памяти в сквере Славы.

Напомним, авиакатастрофа произошла 11 февраля. Самолет АН-148 «Саратовских авиалиний» через несколько минут после взлета потерпел крушение. Воздушное судно упало в Подмосковье , на месте крушения установили мемориальную плиту. В результате крушения погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. На борту находились три ребенка.

Расшифровка записей речевого самописца свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях в результате обледенения всех трех приемников полного давления, пилоты ссорились, пока лайнер не врезался в землю. Расхождение скорости в качестве причины авиакатастрофы уже указывалась при расшифровке параметрического самописца.