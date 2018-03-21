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Пожарные всю ночь тушат пожар в торговом центре в Иркутской области
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Пожарные всю ночь тушат пожар в торговом центре в Иркутской области 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В Иркутской области сотрудники МЧС продолжают работать на пожаре в торговом центре в городе Ангарске. Об этом сообщила СМИ пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Как уточняется, в ночь на 21 марта, в 2:37 по местному времени (21:37 по времени Москвы), пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, полностью пожар будет ликвидирован к 12:00 (7:00 по московскому времени).
Ранее сообщалось, что вечером 20 марта в складском помещении в городе Ангарске начался пожар. Чуть позднее он перекинулся на торговый комплекс «Центр», передает агентство «Интерфакс». Работу пожарных осложнили сильный ветер и то, что в процессе тушения в системе водоснабжения упало давление. Им пришлось подвозить воду к месту происшествия.
Ранее в здании торгового центра располагалась швейная фабрика.
По данным спасателей, посетителей и персонал центра эвакуировали. В результате произошедшего никто не пострадал.
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