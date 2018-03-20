На пензенской трассе пострадали люди из-за ДТП с участием иномарки и «Газели» 

В Малосердобинском районе Пензенской области спасатели регионального ГУ МЧС помогали ликвидировать аварию на трассе «Нижний Новгород — Саратов».
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, аварию зафиксировали 20 марта в 7.19. Проезжую часть не поделили иномарка Chevrolet Lacetti и «ГАЗель».
В результате столкновения есть пострадавшие. В настоящее время об их состоянии ничего не известно.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка. Специалисты Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.