На пензенской трассе пострадали люди из-за ДТП с участием иномарки и «Газели»

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, аварию зафиксировали 20 марта в 7.19. Проезжую часть не поделили иномарка Chevrolet Lacetti и «ГАЗель».

В результате столкновения есть пострадавшие. В настоящее время об их состоянии ничего не известно.