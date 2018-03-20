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Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
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Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщил глава ведомства Виктор Басаргин.
По данным ТАСС, также Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписала приостановить полеты всех самолетов «Саратовских авиалиний».
Басаргин рассказал о результатах проверки авиакомпании.
— Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать, — рассказал он.
Напомним, 11 февраля в Подмосковье самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение. В результате катастрофы погибли шесть членов экипажа и 65 пассажиров.
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