Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Басаргин.

Басаргин рассказал о результатах проверки авиакомпании.

— Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать, — рассказал он.