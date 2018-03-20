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Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию Ан-148
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Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию Ан-148 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний, сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют", — заявил Басаргин.
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