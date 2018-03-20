Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию Ан-148

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск , 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово . Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья . На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют", — заявил Басаргин.